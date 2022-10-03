Жителей и гостей украинской столицы призывают вернуться к ношению масок в публичных местах.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в срочном сообщении КГГА.

«Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот», – говорится в сообщении.

Предпринимателей просят обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.

Также подчеркивается, что уровень заболеваемости стремительно растет. Так, за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека.

"К сожалению, 22 человека умерли", - сообщили в КГГА, добавив, что самой надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация.

Также сообщалось, что коронавирус в Украине снова набирает обороты.

Медики призывают украинцев обязательно вакцинироваться и уже разрешили вторую бустерную дозу вакцины всем тем, кто раньше получил хоть две дозы вакцины от коронавируса, а также призывают вакцинироваться тех, кто раньше прививки не делал.

Напомним, с 3 октября в Украине вводится в обращение новые 10 гривен – как они выглядят.

Также сообщалось о ряде ЧП с подрывом авто - много жертв и пострадавших.

Кроме того, Politeka.net писала о трагической гибели 5 человек. Самой молодой жертве трагедии было всего 18 лет.