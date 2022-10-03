В Черновцах чрезвычайное событие. Патрульные приехали по вызову "семейное насилие". В квартире мужчина начал стрелять.

В пресс-службе полиции Буковины отметили, что информация, распространяемая в соцсетях, о якобы погибших или раненых детях во время стрельбы на улице Воробкевича областного центра, не соответствует действительности.
"Выясняем обстоятельства. Информация о погибших или раненых детях не соответствует действительности. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.
По неофициальной информации, в результате стрельбы в Черновцах погибла работница полиции.

По данным сточников, в результате перестрелкивозле школы в Черновцах погибла полицейская 22 лет. Выстрел в упор в голову. Подробности уточняются.

Есть также информация, что нападавший стрелял из автомата АК. Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас он, вероятно, скрывается в здании 27 школы на улице Воробкевича.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, правоохранители проводили задержание лица, которое обвинили в развращении несовершеннолетних. Погибла одна полицейская, ее коллега получил ранения.

Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.

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