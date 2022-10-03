В Черновцах чрезвычайное событие. Патрульные приехали по вызову "семейное насилие". В квартире мужчина начал стрелять.
По данным сточников, в результате перестрелкивозле школы в Черновцах погибла полицейская 22 лет. Выстрел в упор в голову. Подробности уточняются.
Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, правоохранители проводили задержание лица, которое обвинили в развращении несовершеннолетних. Погибла одна полицейская, ее коллега получил ранения.
Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.
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Также сообщалось о ряде ЧП с подрывом авто - много жертв и пострадавших.
Кроме того, Politeka.net писала о трагической гибели 5 человек. Самой молодой жертве трагедии было всего 18 лет.