Бизнесмен Илон Маск своими заявлениями об Украине породил не только бурю гнева, но и бесчисленное количество мемов и острых шуток.

Одной из них и поделился советник Офиса президента Алексей Арестович. Представитель ОП опубликовал кадр, на котором Илон Маск изображен, сидящим на стуле в наручниках.

«Работаем оперативно», - шутливо прокомментировал кадр Арестович.

Отметим, что на подлинном фото запечатлен Виктор Медведчук после задержания уукраиинскими силовиками, однако после манипуляций в фотошопе наручники оказались уже на Илоне Маске.

«На кого меняем?», «Купите ему билет в один конец на Марс и предложите опрос о возвращении аляски россии», «Убегал на Марс?», «Скажите ему пусть бросает курить траву, тем более на Марсе ее нет», - шутят пользователи соцсетей в комментариях к мему.

Напомним, после разразившегося скандала Илон Маск заверил, что поддерживает Украину.

«"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру. Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка россии составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину", — написал Илон Маск в своем Twitter.

Также напомним, что на заявления Илона Маска резко отреагировал Сергей Притула.

В Офисе президента Украины попытались объяснить странные умозаключения Маска.

Также сообщалось, что Илона Маска подколол украинский ведущий Григорий Решетник, показав его на пляже.