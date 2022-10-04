Советник Офиса президента Алексей Арестович дал волю эмоциям и тут же об этом пожалел.

Вскоре после слов о «долбанной молодежи» и выпускниках Киево-Могилянской академии Арестович поспешил извиниться.

«Приношу искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там тоже находят). Здесь я конкретно ошибся, и точно невозможно грести тысячи разных людей на одном официальном знаке под одну гребенку. Чего не хлопнуть в риторическом зеле в конце рабочего дня, особенно когда очередной Маск загнал в ярость очередным предложением отдать немного Родины Путину», - написал Арестович на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту Арестович также объяснил свое отношение к Академии: «Могилянка - рассадник культурного марксизма в его западно-рафинированном варианте. Но даже среди них попадаются приличные люди, которые сумели отучиться и не заразиться. Хотя это и крайне трудно там сделать». Советник ОП также уточнил, что извиняется за "за подгон людей под обвинение по формальному признаку. Потому что это и есть марксистский подход".

Напомним, в традиционной беседе с Марком Фейгиным, Арестович, комментируя скандальные предложения Маска, разразился гневной и матерной тирадой:

«… Такие тренды тоже есть. Особенно у этой молодежи долбанной, которая понаучилась в своих Киево-Магилянских Академиях, е….х, б….ь. С тех же канадиских университетах с их феминизмом и со всем остальным, и которые бегают и рассказывают, придирчиво рассматривают, а сказал ли Арестович про маленькую культуру…».

Напомним, Арестович также объяснил причину странных заявлений Илона Маска.

Также он назвал город, где ЗСУ могут вломить оккупантам после Лимана.

Politeka.net также писала, что Сергей Притула хлестко ответил Илону Маску.