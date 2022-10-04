Сроки освобождания Крыма зависят от двух параметров - это оружие и падение Донецка или Луганска, которые стали «символами варварской цивилизации».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Униан».

Подоляк назвал себя максимальным сторонником того, что ЗСУ должны максимально быстро зайти именно в Луганск и Донецк.

«Эти два города должны пасть. Это символически. И после этого не только финал войны быстро будет понятен, но и обрушение политической системы в России произойдет», - пояснил Подоляк свою точку зрения.

Комментируя реинтеграцию Крыма после оголтелой российской пропаганды, которой жителей накачивали годами, Подоляк отметил, что люди, которые активно поддерживали российскую оккупацию, служили в рядах оккупационных войск или в оккупационной администрации, должны получить максимальные сроки за предательство своей страны.

«Вторая группа населения - это те, которые, вот если наши ребята зашли, освободили территорию, и на них кто-то косо посмотрел. Посмотрел, потому что считает, что он тут нормально украл у кого-то собственности и жил. Он не работал в оккупационной администрации, но он очень хорошо относился к России. Как только мы эти взгляды увидели, можно провести определенную работу и попросить их уехать жить в Российскую Федерацию - в это "счастливое" пространство, где все живут в нищете, без газа и так далее. И пусть там живут», - объяснил Подоляк, что делать с любителями рф.

В тот же время Подоляк уверен, что хватит и полугода, чтобы люди в Крыму поняли «что Украина - это всегда лучше».

«И через полгода у нас там будут абсолютно проукраинские настроения. Всегда безумно любят страну, которая выигрывает войну у монстра, и которая загоняет монстра обратно в медвежью нору. И там будут соответствующие психологические настроения», - уверен представитель ОП.

Подоляк также подчеркнул, что Украина больше не имеет права повторять ошибки и лояльно относиться к «полу-коллаборантам».

«Либо ты за Украину, либо ты за Россию. Нас не волнует твое желание жить в России. Пожалуйста, там и живи. Но если Украина, то это определенные правила, цивилизация, которая не имеет отношения к российским варварам. Я думаю, вы сами увидите, как через полгода после освобождения Крыма там будет невероятный воздух свободы», - уверен Михаил Подоляк.

Напомним, названы причины, по которым россию не могут выгнать из ООН.

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