Иран отрицает поставки россии беспилотников, которые используются в войне на территории Украины.

Так, спикер министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани подчеркнул, что Иран против насилия и придерживается политики беспристрастности и противодействия войне.

«Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках в Россию беспилотников для использования в войне на Украине необоснованными и не подтверждает их. С самого начала конфликта мы всегда декларировали нашу принципиальную и четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне, подчеркивая необходимость политического решения споров между двумя сторонами и отказа от насилия", – цитирует Канаани пресс-служба МИД страны.

Также спикер министерства заявил о приверженности Ирана переговорам и "готовности помочь этому процессу".

Напомним, в августе появилась информация, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

В сентябре украинские военные подтвердили применение россией как минимум двух видов иранских беспилотных летательных аппаратов в Украине – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.

Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства.

В министерстве обороны Украины заявили, что проблема с иранскими беспилотниками решаема.

Так, на вопрос, решит ли Украина проблему иранских беспилотников, министр обороны Алексей Резников ответил: "Мы уже решаем ее. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба".

Также министр сообщил, что ВСУ научилиись «их глушить».

Добавим, минувшей ночью вражеские дроны-камикадзе атаковали Киевщину.

Кроме того, Politeka.net писала, как ВСУ отомстили Ирану за дроны.