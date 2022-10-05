Российская телеведущая и блоггерша Ксения Собчак пришла в бар Dedaena в Тбилиси, который уже снискал среди россиян славу «наиболее русофобского» заведения, и не смогла попасть в заведение.

Российская блоггерша рассказала , что сотрудники грузинского бара Dedaena просят всех россиян перед входом в заведение заполнить анкету, в которой нужно осудить войну РФ против Украины Украине. Также в документе от россиян требуют подтвердить, что они не голосовали на выборах за путина. Иначе их не пустят в заведение.

У бара телеведущая встретилась с его владельцем и поспорила с ним из-за анкеты. Она пыталась аргументировать свою позицию тем, что такое отношение к России со стороны владельца бара является дискриминацией по национальному признаку. Однако Дато Лапаури с ней не согласился. Он напомнил, что значительная часть территории Грузии находится под российской оккупацией, потому, по словам владельца заведения, россиянам не стоит рассчитывать в Грузии на теплый прием.

«Как вам кажется, выделять россиян как нацию в отдельную категорию – это правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать? – спросила Собчак у владельца бара.

Тот в свою очередь говорил с Собчак на английском языке – он объяснил, что русский язык понимает, однако не говорит на нем.

«Ну, это же общепринятая норма во всем мире, что есть визы, это нормально, кому-то дают визы, кому-то нет», – сказал владелец заведения.

После этого Собчак привела аргумент, что такой подход к работе с клиентами, как в баре Dedaena по отношению к россиянам, неприемлем в цивилизованном мире. Она привела пример – если бы евреев не пускали в какое-либо из заведений Германии, или работало бы такое заведение. Дато Лапаури ответил, что не видит связи между евреями в Германии и россиянами в Грузии.

Владелец бара также добавил, что Собчак «по крайней мере» не пустили бы в заведение, потому что она голосовала на президентских выборах за путина. В свою очередь, журналистка уточнила, что отдала голос за политика в 2000 году, когда тот выдвигался на первый срок.

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