Российские оккупанты устраивают террор на оккупированных территориях и расстреливают гражданские автомобили.

Как сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на сообщения из Саратовской области, россиян этому учат специально.

"Ситуация следующая, 1.10.2022г. В 12:00 при подъезде к Вольску, между военным полигоном и кольцевой дорогой, когда входишь в крутой поворот, при спуске с кустом выбегают люди в форме и направляют оружие в сторону машин.

Направили и на меня, если я честно немного растерялся от такого нежданчика, думал, что уже Украинская армия и до нас добралась, и чуть не съехал с дороги прямо на них машины", - цитирует InformNapalm свидетеля событий.

Напомним, недавно оккупанты расстреляли колонну гражданских автомобилей между Сватово и Купянском. По меньшей мере, 20 человек погибли, среди них – 10 детей.

Также 30 сентября россия ударила ракетами по гуманитарной колонне в Запорожье, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Напомним, названы причины, по которым россию не могут выгнать из ООН.

Также сообщалось, что Илон Маск после своих странных предложений отдать Крым россии сделал новое заявление.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.