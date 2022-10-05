В Литве считают, что возмутительные высказывания Илона Маска связаны с ядерным шантажом России.

В западных СМИ уже распространяют дезинформацию о "конвоях с ядерным оружием". По словам Министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, среди людей распространяется страх.

Одним из первым на российскую пропаганду повелся Маск.

"После того, как путин помахал некоторыми флагами по ядерному оружию, в западных СМИ начала циркулировать дезинформация о якобы "конвои с ядерным оружием". Этого не происходит, но "ядерная температура", вызванная Кремлем, приносит дивиденды страха. Первым на это попался Илон Маск",– заявил министр.

Также на возмутительные высказывания Маска отреагировал даже президент Литвы Гитанас Науседа. Он объяснил, почему бизнесмен ошибается на простом и понятном примере. В частности, политик отметил, что когда кто-то ворует колеса от Tesla и говорит, что оба за это проголосовали, то не значит, что этот автомобиль уже принадлежит вору.

Также сообщалось, что Илон Маск после своих странных предложений отдать Крым россии сделал новое заявление.

Напомним, названы причины, по которым россию не могут выгнать из ООН.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.