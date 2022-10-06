По словам певца, он не отговаривал Дмитрия от принятого решения, но очень за него переживал, ведь парень не служил в армии и вовсе «не о войне».

«Страшно было, когда он только ушел. Понимаешь, парень, не служивший в армии, который был абсолютным пацифистом, окончил философский факультет университета Шевченко. И он точно не о войне, не об оружии. И когда я приехал и хаотично начал показывать ему, как разбирать отцовское ружье… Я не знаю, для чего ему это показывал, я понимал, что у него будет свое, если он вдруг уйдет», - рассказал Харчишин в интервью «Слава +» о решении сына.

По словам Валерия, он и сам рвался взять в руки оружие, но его уговорили этого не делать, ведь у него проблемы со здоровьем, была операция. За сына Харчишин очень переживает, ведь произойти может что угодно.

"Япредставил, что может быть что угодно, никто не знает, насколько эта война, никто не знает, как они заходят и каким количеством", - рассказал Харчишин.

Поначалу певца успокаивало, что Дмитрий ушел в терроборону, но потом, когда сын получил военный билет, Харчишин окончательно понял, что его сын стал военным, защитником.

«И когда я впервые к нему приехал, вышел ко мне такой ботан в очках, он их носит всю жизнь, его хотелось обнять и не пускать никуда. Я привез ему какие-то вещи, думаю, что он здесь делает, зачем? Есть люди, крепкие пацаны, просившиеся чуваки, а им не хватило оружия, и им сказали, что они в резерве. А малого забрали. Он пришел, и его сразу взяли», – рассказал Харчишин.

По словам Валерия, от принятого решения сына он не отговаривал.

«Это действительно мужской шаг. В следующий раз, когда я его увидел, это был совсем другой человек. Не юноша. Мужчина, который говорил мало, по делу», - вспоминает лидер группы «Друга ріка».

Напомним, очевидцы рассказали обстоятельства гибели актера Паши Ли.

Также сообщалось, что Харчишин рассказал о брате, который находится на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты разрушили дом Валерия Харчишина, в котором выросли его дети.