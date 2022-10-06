По ее словам, Россия выступает за "переговоры, диалог, мирное политическое решение», пишет «Интерфакс».
«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - сказала Матвиенко, на заседании "парламентской G20".
Матвиенко также подчеркнула, что россия за «мирное политическое решение этого кризиса».
«Давайте договариваться и садиться за стол переговоров», – подытожила Матвиенко.
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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Владимиром Путиным
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 г. "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности", — говорится в документе.
Добавим, что комментируя попытки Матвиенко усадить Украину за стол переговоров уже прокомментировал политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. Эксперт напомнил, что договариваться с путиным никто не собирается и отправил "миротворцев" вслед за русским кораблем.
В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук высказал мнение, что переговоры с россией будут возможны только после ее полной капитуляции. И то, отметил Братчук, это будут переговоры про репарации.
Напомним, тем временем ВСУ крошат последнюю элиту российской армии.
Также стало известно о новых санкциях против рф.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин теряет контроль, раскол в Кремле наростает.