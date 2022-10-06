У четвер, 6 жовтня, Євросоюз прийняв восьмий пакет жорстких санкцій проти російської федерації через її агресію проти України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії.

Так, тепер починається реалізація у рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. Цінова стеля після її введення дозволить європейським операторам здійснювати і підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену «стелю».

Новий пакет санкцій також передбачає обмеження на імпорт із росії майже на сім мільярдів євро, зокрема заборону на ввезення готової продукції зі сталі, техніку, транспортні засоби та деякі хімікати.

Крім того, вводиться заборона на експорт до росії певних електронних компонентів, які можуть використовуватися для створення зброї, деталі, що використовуються в авіаційній галузі, а також запроваджується заборона надання російським компаніям фінансових юридичних та IT-послуг.

Існуючі заборони на криптоактиви для росіян були посилені шляхом заборони всіх гаманців, облікових записів або послуг зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше дозволялося до 10 000 євро).

Також з сьогоднішнього дня розширюються санкції проти фізичних осіб та компаній із рф.

Нагадаємо, також повідомлялося, що у Кремлі назріває розкол, почалося розуміння, що війну програно.

Також повідомлялось, що офіційно було оголошено початок звільнення від окупантів Луганської області.

Крім того, Politeka.net писала, що найближчим часом втрати окупантів різко зростуть.