В результате контрнаступления украинские военные освободили более четырех сотен квадратных километров Херсонской области.

Об этом заявила сегодня в ходе брифинга руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов", - сказала Гуменюк.

ВСУ, танк, контрнаступление

Направления, на которых ВСУ освободила такую ​​площадь, представительница украинского войска не назвала. Однако добавила, что только в Бериславском районе Херсонской области ВСУ освободили от российских оккупантов уже 11 населенных пунктов.

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Напомним, тем временем ВСУ крошат последнюю элиту российской армии.

Также стало известно о новых санкциях против рф.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин теряет контроль, раскол в Кремле наростает.