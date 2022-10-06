Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал председателю Совета Федерации рф Валентине Матвиенко думать не о мирных переговорах, а о защите в Гааге.
Свою реакцию на предложение Матвиенко провести мирные переговоры он опубликовал в Twitter 6 октября.
"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко…» – написал он.
Матвиенко 6 октября призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, которая находится на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия).
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В то же время Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, мешающем прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".
Напомним, тем временем ВСУ крошат последнюю элиту российской армии.
Также стало известно о новых санкциях против рф.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин теряет контроль, раскол в Кремле наростает.