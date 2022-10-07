Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек считаются пропавшими без вести. Продолжается разбор завалов, после чего возможно будет установить точное количество погибших и пострадавших», - сообщил Старух.

Напомним, сначала было известно о двух погибших, затем появилась информация о трt[

Также Старух сообщил, что спасателям и врачам удалось спасти 21 человека, которым уже оказали необходимую помощь.

«Обстрел ракетами С-300 – настоящий террористический акт, ведь это не случайное попадание, а серия ракет нацелена на многоэтажки. Поблизости с местом попадания нет ни военных, ни важных объектов, только гражданские здания и многоквартирные дома», - сообщил Старух, добавив, что ужасно признавать, но областной центр стал такой же мишенью как Орехов, Гуляйполе, Степногорск и Камышеваха.

Эвакуация людей из города продолжается, за минувшие сутки уехало 183 человека.

Напомним, капитан "Динамо" сообщил, что одна из ракет разрушила его двор в Запорожье и заявил, что хотел бы, чтобы эти фото увидел Илон Маск.

Также сообщалось, что в России после очередного ракетного удара по мирным украинцам предложили срочно договариваться.

Кроме того, Politeka.net писала, о еще теперь рассказывают оккупанты, сдаваясь в плен ВСУ.