Нобелевскую премию мира в 2022 году получил белорусский политзаключенный Алесь Бяляцки, украинская организация "Центр гражданских свобод" и Организация по правам человека "Мемориал" из рф.

Об этом сообщили в Нобелевском комитете.

"Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан.

Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. В то же время, они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", – пояснили в комитете.

Комитет отметил, что хочет отметить борцов за "мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, россии и Украине".

Украинцы достаточно критично отнеслись к такому решению:

"Второй год подряд нобелевская премия мира идет людям в россии, между тем россия угрожает всему миру ядеркой и буквально уничтожает Украину метр за метром. Я не могу с этих уровней, просто не могу";

"Нобелевская премия мира - Валерий Федорович Залужный. Ни один человек в мире не делает так много для мира как наш Главнокомандующий и наши защитники. Когда-то мы дождемся такого";

"Нобелевская премия по миру должна вручаться не за абстрактные возгласы "давайте жить дружно" и "мир во всем мире", а за практические действия. За реальную борьбу со злом, за успехи в ее физическом уничтожении. Как вот ВСУ, которые прынуили к миру более 60 000 террористов";

"Конечно, нобелевская премия мира тем, кто буквально сейчас пытает, насилует и убивает. Ну, все справедливо, я считаю";

"Когда уже нобелевскую премию путину за то, что до сих пор не применил ядерку?";

"Я думала, что хуже пулитцеровской премии всем украинским журналистам уже не будет, но нобелевская премия мира как всегда на уровне, россияне настолько мирные, что второй год подряд у нее".

Напомним, тем временем ВСУ крошат последнюю элиту российской армии.

Также стало известно о новых санкциях против рф.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин теряет контроль, раскол в Кремле наростает.