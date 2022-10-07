Разделенная премия мира представителям Украины, Белоруссии и россии – это неуважение к нам. Ибо является продолжением нарратива о "братских народах".

Об этом пишет активист Сергей Варламов:

"Нобелевская премия мира последние десятилетия - это современный Оскар. Дадим всем, чтобы не обижались. Мира мир и другая левая чепуха.

Старые организации типа ООН, ОБСЕ, Нобелевка и другие – отжили свое.

Сегодня они не имеют политического веса для разрешения сложных конфликтов. Они, в большинстве своем, не могут даже назвать вещи своими именами.

Чем больше мировые организации тянут с этими социалистическими нарративами – тем больше будет конфликтов и несправедливости в мире.

Ибо если россиянина долго называть хорошим и повторять это – он от этого "хорошим русским" все равно не станет".

Также высказал свое мнение советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

«У Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова "мир“, если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни русские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер"», - заявил он.

Напомним, тем временем ВСУ крошат последнюю элиту российской армии.

Также стало известно о новых санкциях против рф.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин теряет контроль, раскол в Кремле наростает.