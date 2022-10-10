Этой ночью враг снова ударил по жилым домам, пишет Politeka.net.

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, под новый удар попал центр города.

«В результате ракетной атаки в центре Запорожья снова разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. На месте трагедии работают спасатели, медики, все службы. Людям предоставляется необходимая помощь», – сообщил Старух.

В Сети уже появились страшные кадры с места атаки. На них видно, что разрушено полдома.

Известно, что по городу было около десяти новых «прилетов».

Напомним, с 3 октября оккупанты унесли жизни по меньшей мере 43 жителей Запорожья.

«…Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров. Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу», - заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 9 октября.

Напомним, момент подрыва Крымского моста попал на видео.

Также сообщалось, что оккупанты спешно уничтожают документы и вывозят оборудование.

Кроме того, Politela.net писала, что сын известного певца ушел в ВСУ.