Российский президент довел свою бессмысленную войну против Украины до того, что даже российское информационное пространство начинает давать трещины.

Об этом в своем блоге пишет американский историк, специалист по истории восточной Европы Тимоти Снайдер, передает НВ.

По его словам, Путин потерял почву под ногами - его карьера была основана на использовании контролируемых СМИ, выживание режима зависело от того, что происходит по телевидению, важнее того, что происходит в реальности и то, что происходит за границей, важнее того, что происходит дома. Сейчас же эти предпосылки уже не выполняются.

Мобилизация, подчеркивает эксперт, разрушила различия между внутренней и внешней средой, а проигранные бои ослабили различие между ТВ и реальностью. Также Тимоти Снайдер отмечает, что мобилизация стала слишком масштабной и это оттолкнуло население, но слишком маленькой и запоздалой, чтобы что-либо изменить до зимы.

По словам профессора, в России все чаще звучат мнения, что войну можно выиграть с помощью кадровых перестановок, а также переброске большего количества вооружения и живой силы. Особенно активно об этом пишут так называемые военные блогеры страны-агрессора, которые становятся все популярнее среди россиян.

"Это ловушка для Путина, так как он уже отправляет туда все, что может. Эти голоса заставляют его выглядеть слабым. Другие думают, что война была ошибкой. Эти голоса заставляют его выглядеть глупо", – резюмирует эксперт.

Тимоти Снайдер также указывает на то, что Путин попал в ловушку события, которое должно было быть телевизионным и касалось далекого места, но которое приняло политическую форму внутри страны.

Кроме того, имеет место критика российского командования.

«Пригожин и Кадыров призывают к интенсификации войны и самым агрессивным тоном издеваются над высшим командованием России, а между тем как бы защищают своих. Это тоже похоже на ловушку», - отмечает Снайдер.

Эксперт отмечает, что война – это форма политики, и российский режим изменится после поражения.

«По мере того, как Украина продолжит побеждать в битвах, один реверс сменится другим: телевизионная реальность уступит место реальности настоящей, а украинская кампания приведёт к борьбе за власть в России», - описывает Снайдер «правдоподобный сценарий окончания этой войны».

И в такой борьбе за власть нет смысла иметь далеко в Украине вооруженных людей, которых можно было бы использовать в россии.

«Не обязательно в вооруженном конфликте, хотя это нельзя полностью исключить, — а для сдерживания других и защиты себя. Для всех заинтересованных сторон было бы плохо проиграть в Украине, но еще хуже проиграть в России», - указывает эксперт, добавляя, что, кто быстрее это поймет, сумеет взять все под контроль и передислоцироваться.

В итоге, как только в россии начнется этот процесс, ни для кого не будет смысла оставлять российские силы в Украине.

«Если это то, что грядет, Путину не понадобится оправдание, чтобы уйти из Украины, поскольку он будет делать это для собственного политического выживания. При всей его личной привязанности к своим странным представлениям об Украине, я полагаю, что он больше привязан к власти», - убежден Тимоти Снайдер.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне вновь атаковали жилые многоэтажки Запорожья.

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