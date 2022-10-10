Так, на сегодняшнем совещании он приказал главе МО РБ подготовиться к приёму и размещению российских военных в Беларуси, которых, по его словам, «прибудет не одна тысяча», передает Радио Свобода – Беларусь.

«Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил российской федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко дал поручение КГБ провести «мероприятия антитеррористического характера» и заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Напомним, ранее в украиниской разведке сообщили, что в Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных в россии.

«Они должны пополнить дислоцированные в беларуси подразделения из россии. В результате пополнения соотношение «опытных» и «молодых» военных должно составить 1 к 5», - сообщали в ГУР Минобороны.

Также сообщалось о странном подарке "с намеком" Лукашенко на 70-летие Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что озвучены направления, по которым войска могут двинуть из Беларуси.

Также Politeka.net сообщала, что второй Бучи, в случае наступления со стороны Беларуси, уже никто не допустит.