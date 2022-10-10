Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», Лукашенко начал передачу россии танков.
Так, ранее появилась информация, что что на ЖД-станции «Орша» (Витебская область) был замечен эшелон с танками, который направлялся в сторону РФ. На видео было заметно не менее 12-и танков Т-72А.
Сегодня, 10 октября, выяснилась хронология движения этого эшелона. Так, подтверждено, что 1 октября 2022 года группа из 72-х пустых платформ прибыла с ЖД-станции «Готня» (Белгородская обл., РФ) на ЖД-станцию «Уречье» (Любанский рн, Минская обл., РБ).
«Именно в г.п. Уречье находится 969-я база резерва танков, где снимаются с хранения и грузятся на платформы танки Т-72А», сообщает Гаюн со ссылкой на данные сообщества железнодорожников Беларуси.
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Вчера, 9 октября, первая группа танков Т-72А в количестве 20 единиц отправилась на ЖД-станцию Успенская (Ростовская обл., РФ) и далее в направлении Донецка (расчетная дата прибытия — 19 октября 2022 года).
Напомним, Лукашенко официально объявил о размещении российских военных – что известно об их количестве.
Кроме того, Politeka.net писала, что озвучены направления, по которым войска могут двинуть из Беларуси.
Также Politeka.net сообщала, что второй Бучи, в случае наступления со стороны Беларуси, уже никто не допустит.