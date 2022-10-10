В Беларуси заметили эшелон с танками Т-72А, снятыми с консервации, есть данные, куда их перебрасывают.

Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», Лукашенко начал передачу россии танков.

Так, ранее появилась информация, что что на ЖД-станции «Орша» (Витебская область) был замечен эшелон с танками, который направлялся в сторону РФ. На видео было заметно не менее 12-и танков Т-72А.

Сегодня, 10 октября, выяснилась хронология движения этого эшелона. Так, подтверждено, что 1 октября 2022 года группа из 72-х пустых платформ прибыла с ЖД-станции «Готня» (Белгородская обл., РФ) на ЖД-станцию «Уречье» (Любанский рн, Минская обл., РБ).

«Именно в г.п. Уречье находится 969-я база резерва танков, где снимаются с хранения и грузятся на платформы танки Т-72А», сообщает Гаюн со ссылкой на данные сообщества железнодорожников Беларуси.

Вчера, 9 октября, первая группа танков Т-72А в количестве 20 единиц отправилась на ЖД-станцию Успенская (Ростовская обл., РФ) и далее в направлении Донецка (расчетная дата прибытия — 19 октября 2022 года).

Напомним, Лукашенко официально объявил о размещении российских военных – что известно об их количестве.

Кроме того, Politeka.net писала, что озвучены направления, по которым войска могут двинуть из Беларуси.

Также Politeka.net сообщала, что второй Бучи, в случае наступления со стороны Беларуси, уже никто не допустит.