Как выяснилось, бойцы ВСУ все ближе и ближе к Сватово Луганской области.
«Вот такая история, глядишь, что-то произойдет», - отметил Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным, добавив, что россияне пытаются там «героически» контратаковать, но потерпели поражение.
«Хотели "мощный" контрудар нанести, но не получилось, потому что часть из них незадолго до удара умерла», - рассказал советник ОП о ситуации недалеко от Сватово.
Напомним, ранее Алексей Арестович допустил, что вблизи Сватово российскую армию ожидает следующая «беда» после поражения в Лимане.
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«Злые языки утверждают, что на севере в сторону Сватово беда развивается для россиян. Темпы продвижения такие, что не знаешь, как это квалифицировать. Обороны нет. Дырявая оборона. Их дернули под Лиман», — говорил Арестович.
Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, в Луганской области оккупанты проводят массовые облавы.
В Старобельске они ищут украинских патриотов, задерживают членов семей и друзей военнослужащих, а также правоохранителей. Также под видом поиска украинских диверстантов рашисты на Луганщине ищут своих дезертиров.
Напомним, Арестович также рассказал, может ли Лукашенко напасть на Украину в ближайшее время.
Также Politeka.net писала, что в россии разбились сразу два самолета.
Кроме того сообщалось, что Данилов жестко высказался в адрес оккупантов.