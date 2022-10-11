Как выяснилось, бойцы ВСУ все ближе и ближе к Сватово Луганской области.

«Вот такая история, глядишь, что-то произойдет», - отметил Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным, добавив, что россияне пытаются там «героически» контратаковать, но потерпели поражение.

российская техника, война, оккупанты

«Хотели "мощный" контрудар нанести, но не получилось, потому что часть из них незадолго до удара умерла», - рассказал советник ОП о ситуации недалеко от Сватово.

Напомним, ранее Алексей Арестович допустил, что вблизи Сватово российскую армию ожидает следующая «беда» после поражения в Лимане.

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«Злые языки утверждают, что на севере в сторону Сватово беда развивается для россиян. Темпы продвижения такие, что не знаешь, как это квалифицировать. Обороны нет. Дырявая оборона. Их дернули под Лиман», — говорил Арестович.

российская техника, оккупанты, Лиман

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, в Луганской области оккупанты проводят массовые облавы.

В Старобельске они ищут украинских патриотов, задерживают членов семей и друзей военнослужащих, а также правоохранителей. Также под видом поиска украинских диверстантов рашисты на Луганщине ищут своих дезертиров.

Напомним, Арестович также рассказал, может ли Лукашенко напасть на Украину в ближайшее время.

Также Politeka.net писала, что в россии разбились сразу два самолета.

Кроме того сообщалось, что Данилов жестко высказался в адрес оккупантов.