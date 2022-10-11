Как выяснилось, бойцы ВСУ все ближе и ближе к Сватово Луганской области.

«Вот такая история, глядишь, что-то произойдет», - отметил Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным, добавив, что россияне пытаются там «героически» контратаковать, но потерпели поражение.

«Хотели "мощный" контрудар нанести, но не получилось, потому что часть из них незадолго до удара умерла», - рассказал советник ОП о ситуации недалеко от Сватово.

Напомним, ранее Алексей Арестович допустил, что вблизи Сватово российскую армию ожидает следующая «беда» после поражения в Лимане.

«Злые языки утверждают, что на севере в сторону Сватово беда развивается для россиян. Темпы продвижения такие, что не знаешь, как это квалифицировать. Обороны нет. Дырявая оборона. Их дернули под Лиман», — говорил Арестович.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, в Луганской области оккупанты проводят массовые облавы.

В Старобельске они ищут украинских патриотов, задерживают членов семей и друзей военнослужащих, а также правоохранителей. Также под видом поиска украинских диверстантов рашисты на Луганщине ищут своих дезертиров.

Напомним, Арестович также рассказал, может ли Лукашенко напасть на Украину в ближайшее время.

Также Politeka.net писала, что в россии разбились сразу два самолета.

Кроме того сообщалось, что Данилов жестко высказался в адрес оккупантов.