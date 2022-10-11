В результате подрыва Крымского моста погибла пара гидов из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщают российские СМИ, информируют российские СМИ. Зоя Софронова и Эдуард Чучакин ехали на оккупированный полуостров снимать фильм о русских царях Романовых.

У блогеров-гидов вышло шесть серий документальных фильмов про Романовых. Седьмая серия должна была быть последней.

Пара вместе с другом проезжала на его авто Cadillac возле грузовика, который, предположительно, детонировал. Они направлялись в Ливадийский дворец.

Известно, что Зоя и Эдуард делали экскурсии для знаменитостей, среди которых, помимо артистов и блогеров, арабский принц, жена Рамзана Кадырова и арабский принц.

«Изредка Провидение справедливо», «На то она и война», «Нечего шастать по нашей земле», «Направились к Кобзону», «Теперь пусть у царя интервью берут», «Это результат незаконной пересечении границы», «Нарушение визового режима приводит к непредвиденным последствиям», - комментируют украинцы в Сети гибелиь российских гидов.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

Также сообщалось, что Кремль находится в загнанном положении - появилось доказательство.

Тем временем украинцы начали сбрасываться на оружие "мести" - Притула показал, как оно выглядит.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван крупный город, который ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.