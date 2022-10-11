В россии произошло масштабное ЧП на военном предприятии под Ярославлем.

Здание загорелось из-за утилизации ракеты. У неё случайно запустился двигатель. Об этом сообщает Baza.

Пожар произошел в понедельник, 10 октября, на предприятии АО «6 Арсенал» в ярославском посёлке Бурмакино. По предварительным данным, возгорание началось в цехе по разборке боеприпасов, когда там проводились работы по утилизации ракеты для ПЗРК «C-300».

Во время разборки ракеты произошёл самопроизвольный запуск маршевого двигателя — в результате один из работников погиб, ещё двое получили ранения и были госпитализированы.

При этом после аварии огонь охватил 700 квадратных метров, и потушить его удалось лишь через несколько часов.

Также ранее стало известно, что 10 октября в Курской области рф был зафиксирован обстрел приграничного поселка Тёткино.

«Обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы», — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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