Настоящая мать Владимира Путина жила в Грузии, а сам он вырос у приемных родителей.

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал телеведущий Савик Шустер. При этом журналист сослался на польскую журналистку Кристину Редлих и ее книгу «Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина», над которой она работала 15 лет.

И которая утверждает, что встречалась с настоящей мамой российского лидера.

«Она не из Санкт-Петербурга, а из села на Урале. Она встретилась с Платоном Приваловым, который ее обманул, сказав, что он холостяк, а на самом деле был женат. Родился ребенок незаконный – Владимир Путин. Это случилось в 1950 году, а после этого, узнав, что у него есть семья, она, конечно, оказалась матерью-одиночкой", - рассказал Шустер.

По его словам, оставив ребенка с родителями, мама Путина уехала в Ташкент, где познакомилась с грузином, за которого вышла замуж и переехала в Грузию, в село Метехи. Со временем забрала к себе и Владимира. Но поскольку отчим его не любил и избивал, она опять его вернула своим родителям.

"А так как Путиных было много в этом селе на Урале, один из этих Путиных обосновался в Санкт-Петербурге. Ему был 41 год, и его жене тоже. 41 год в 1952 году, когда якобы родился Путин. У них был сын Виктор, который погиб во время блокады. И они взяли этого ребенка к себе. Они хотели, чтобы у них был сын…", - рассказал Шустер, добавив, что Путин родился 7 октября 1950 года, а не 1952-го.

А значит, согласно данным польской журналистки, ему 72 года, а не 70.

Шустер также рассказал, что за две недели до первых президентских выборов Путина, когда он выиграл в первом туре, Артем Боровик (известный российский журналист, был главным редактором "Совершенно секретно", вел на телевидении рейтинговую программу «Взгляд») эту информацию получил.

«И на частном борту хотел вылететь в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина, записать с ней интервью и получить детские фотографии Путина. Самолет взорвался, Артём Боровик погиб». Также жертвой взрыва стал чеченский бизнесмен Бажаев.

По мнени Шустера, ФСБ было заинтересовано в сокрытии правды о Путине.

«Внебрачный сын, президент России... Начались бы такие разговоры... Это бы использовали его оппоненты и возможные враги семьи Ельцина. Это могло быть использовано так, чтобы он не выиграл в первом туре. А если бы он не выиграл в первом туре, я сильно сомневаюсь, что он выиграл бы во втором», - высказал свое мнение Шустер.

Напомним, появилось очередное доказательство, что Путин в отчаянном положении.

Тем временем в россию начали приходить первые похоронки на новомобилизованных, которых тут же кинули на фронт.

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