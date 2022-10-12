Российские оккупанты ударили по центральному рынку в Авдеевке, на котором в то время находилось много людей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых.

«Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способные противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими», - рассказал Кириленко.

Также он опубликовал страшные фото с места обстрела, на которых, в частности, можно увидеть тела мирных жителей города, которые лежат у прилавков.

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