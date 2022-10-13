Потери российской авиации на территории Украины достигли новых цифр – на утро 13 октября известно о ликвидации 268 самолетов и 240 вертолетов.

Более того, по данным Генштаба ВСУ, только за последние стуки было сбито 6 вертолетов.

Отметим также, что о известно о своеобразом рекорде войны – в течение всего 18 минут воины-зенитчики ВСУ сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета россиских оккупантов.

«С 8:40 по 8:58 12 октября на юге Украины силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку сухопутных подразделений оккупационных войск на южном направлении», - говорилось в сообщении ОК «Юг».

Также указывалось, что один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

«Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится!», - отмечали в ОК.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал причину, по которой российские «птички» снова стали часто падать.

«Как бы это странно не звучало, но причиной тому стал дефицит артиллерии... У россиян возникает дефицит не только боеприпасов, плечо подвоза которых растёт каждый день, но и самой артиллерии, которую РОВ уже вынуждены вывозить с территории Беларуси. В этой связи командование РОВ приняло найтупейшее, на мой взгляд, решение. Использовать как компенсацию артиллерии авиацию», - пояснил Коваленко.

В первую очередь, по словам эксперта, окупанты применяют ударные вертолеты, которые методом кабрирования, имитируют функции артиллерии.

«Такое решение, соответственно, способствует резкому росту потерь среди российской авиации...», - заключил военный эксперт.

Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.

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Кроме того, Politeka.net писала, что вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.