"Час HIMARS?": як зараз виглядає підірваний Кримський міст, нові фото з супутника

Нагадаємо, внаслідок вибуху Кримський міст частково обвалився.
На нових знімках видно, як ремонтується як на залізничній гілці Кримського мосту, так і на пошкоджених ділянках прольоту для автомобілів.
Супутник також зафіксував транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, який перевозить вантажівки через Керченську протоку.
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«Це буде дуже цікаво, оскільки міст збудувала голландська компанія. У Росії немає інженерної експертизи для великих прольотів мостів такого типу», «Вдарте ще раз!», «Не так швидко, треба дочекатися повного ремонту!», «Час Хімарса?», – обговорюють кадри в Мережі.
Зазначимо, Служба контррозвідки Болгарії SANS розслідує заяви Росії про те, що вантажівка, яка нібито вибухнула на Кримському мосту, прибула з цієї країни.
"У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте достовірність стільки так званих "розслідувань" у Росії. Я не став би довіряти тому, що вони говорять", - заявив офіційний представник. Єврокомісії Пітер Стано.
Стано нагадав, що Крим – це частина України, а Керченський міст – незаконний об'єкт.
Нагадаємо, раніше стали відомі особи росіян, які загинули на мосту в момент вибуху – влаштовували екскурсії для дружини Кадирова.
Також повідомлялося, що з'ясувався вантаж, який перевозила вантажівка, що нібито вибухнула на мосту.