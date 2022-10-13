Сегодня, 13 октября, прошел очередной обмен пленными. В Украину удалось вернуть 20 военных.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди них — 14 военных ВСУ, четыре бойца ТРо, нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

По словам Ермака, некоторых защитников россияне содержали в Оленовке, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

«Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ожидают дети», – рассказал глава ОП.

Напомним, последний обмен пленными был 11 октября. Тогда удалось вернуть 32 защитника.

Также называлась причина, по которой стали чаще падать российские "птички".

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