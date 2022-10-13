В Херсоне российские оккупанты застрелили в собственном доме дирижера Херсонской филармонии Юрия Керпатенко.
Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Елена Ванина.
"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать, они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больших подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%", – написала она.
Ванина добавила, что мужчина перестал выходить на связь еще в сентябре.
Юрий Керпатенко – украинский дирижер, оркестровщик, баянист. Главный дирижёр Херсонского музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша.
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