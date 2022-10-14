Автор видео сделал кадры сверху и таким образом запечатлел секретный груз.
Оказалось, что в вагонах – разгромленная военная техника.
Некоторые из образцов сильно обгоревшие. На других еще можно увидеть, что нанесены буквы Z.
Добавим, тем временем в Санкт-Петербурге проходят облавы на мужчин.
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Похожую ситуацию можно наблюдать в Москве, где «повесточные облавы» проходят у станций метро
Так, у станции Щелковская в Москве полицейские «хватают всех», у кого нет справки о наличии брони, передают российские паблики.
Очевидцы сообщают об «облавах» и у станций метро Марьина роща, Новокосино и Алексеевская.
Напомним, что ранее о погибших в кругу своих знакомых из «прошлой жизни» в Санкт-Петербурге рассказал российский публицист и журналист Александр Невзоров. По его словам, все они были недавно мобилизованы.
Свое "приглашение" на эту подлую войну получил и сын известного российского певца и музыканта Игоря Талькова. По его словам, о приходе повестки ему сообщила мама. Любопытно, что еще несколько лет назад музыкант рассказывал, как рвался на войну на Донбасс и его даже снимали с автобуса, а теперь он воевать не готов.
Также стало известно о хитром задуме Путина, который пытется тянуть время.