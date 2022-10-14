Парламентская ассамблея Совета Европы сочла режим Путина террористическим.

Как передает "Общественное" , глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила, что инициативу о задвижении трибунала для Путина поддержали уже 15 стран.

Также она отметила, что украинская сторона постоянно работает над документом, в котором речь пойдет о создании трибунала над президентом России и его окружением. Уже зимой, в декабре или в январе, документ должен быть готов.

С каждой новой страной, которая будет поддерживать эту идею, Украина будет заключать двусторонний договор.

"Мы должны учредить для него трибунал, специальный трибунал, который будет служить ему и его политическому окружению. Для нас очень важно, что это звучит не только, как предложение от украинской стороны, а от наших партнеров с конкретным призывом",– сказала Мезенцева.

Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.

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Кроме того, Politeka.net писала, что вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.