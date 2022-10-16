ЧП произошло в гмине Коньсковола (Люблинское воеводство). Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Украинка работала в поле на работах по выкапыванию саженцев. По неизвестным причинам 48-летняя женщина попала под прицепленный к трактору механизм.
В результате украинка получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия медиков, скончалась.
По словам полицейских, тракторист был трезв.
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Работы на месте осуществляла Национальная инспекция труда. Точный ход и причины происшествия выяснит прокурорское расследование. Тело погибшей женщины было доставлено в Институт судебной медицины для проведения вскрытия.
Ранее прокуратура выяснила обстоятельства гибели еще одного гражданина Украины, которого 26 сентября в Польше переехало авто.
Вскрытие показало, что не BMW повлекло за собой смерть 39-летнего украинца. Его еще живого, но нетрезвого, перед этим переехал другой автомобиль. Элементы транспортного средства обнаружили на месте происшествия. И поэтому, когда на мужчину наехал BMW, тот был уже мертвым.
Напомним, в Донецке взорвали "администрацию" оккупантов: подробности и кадры разрушений.
Как сообщала Politeka, массовая стрельба произошла в воинской части в Белгородской области, много жертв.
Также Politeka писала, что украинцам показали, чем кормят бойцов ВСУ на фронте.