Из-за провала в Украине путин может попытаться аннексировать Беларусь до 2024 года.

Расположение российских войск на территории Беларуси в будущем может быть использована путиным для аннексии этого государства. Кремлевский диктатор мечтает, чтобы земли Беларуси, как и Украины, находились в составе РФ. Такое мнение выразил белорусский оппозиционер Павел Латушко, передает espreso.tv.

По его словам, у Кремля "есть четкий план аннексии Беларуси". Путин может попытаться реализовать этот сценарий до 2024 года, когда в россии должны состояться так называемые выборы президента.

Латушко подчеркивает, что путин "сломал зубы", пытаясь захватить Украину. Однако Беларусь все это время остается для диктатора "десертом".

"У меня ощущение, что в этой ситуации Путин как раз хочет начать свой обед именно с десерта. А, может, им и закончить. Как мне не досадно говорить это как белорусскому политику, но надо понимать реальность этих планов, эту угрозу, чтобы осознавать, чему же противодействовать. А это реальные планы Путина – съесть Беларусь, что значит аннексировать", – заявил политик.

Отметим, ранее еще один диктатор Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Данные мероприятия будут идти под видом проверки боеспособности. Также он ввел в стране режим так называемой контртеррористической операции, поскольку якобы испугался "провокаций" со стороны соседних государств.

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