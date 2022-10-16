Расположение российских войск на территории Беларуси в будущем может быть использована путиным для аннексии этого государства. Кремлевский диктатор мечтает, чтобы земли Беларуси, как и Украины, находились в составе РФ. Такое мнение выразил белорусский оппозиционер Павел Латушко, передает espreso.tv.

По его словам, у Кремля "есть четкий план аннексии Беларуси". Путин может попытаться реализовать этот сценарий до 2024 года, когда в россии должны состояться так называемые выборы президента.

Латушко подчеркивает, что путин "сломал зубы", пытаясь захватить Украину. Однако Беларусь все это время остается для диктатора "десертом".

лукашенко путин

"У меня ощущение, что в этой ситуации Путин как раз хочет начать свой обед именно с десерта. А, может, им и закончить. Как мне не досадно говорить это как белорусскому политику, но надо понимать реальность этих планов, эту угрозу, чтобы осознавать, чему же противодействовать. А это реальные планы Путина – съесть Беларусь, что значит аннексировать", – заявил политик.

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Отметим, ранее еще один диктатор Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Данные мероприятия будут идти под видом проверки боеспособности. Также он ввел в стране режим так называемой контртеррористической операции, поскольку якобы испугался "провокаций" со стороны соседних государств.

Александр Лукашенко

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