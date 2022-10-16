Наиболее активно российские военные бьют по двум направлениям: Авдеевскому и Бахмутскому.

Об этом в эфире телемарафона Сусильному сообщил военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На этих направлениях на сегодняшний день оккупанты сконцентрировали большое количество сил и средств. Однако уже более трех месяцев они пытаются оккупировать Авдеевку и Бахмут.

"Возникает вопрос, если столько времени вы пытаетесь захватить небольшие населенные пункты - они имеют стратегическое и тактическое значение, но они небольшие - о чем идет речь? Вы концентрируете там большое количество своих сил и средств - это первый, второй армейские корпуса, это представители ППК "Вагнер".

Реально на сегодняшний день — это наибольший штурмовой потенциал. Но ВСУ продолжают все это время блокировать ваши штурмовые действия. А на других участках вы не можете реализовывать никакие наступательные действия", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, пока военные РФ осуществляли штурмовые действия в направлении Авдеевки и Бахмута, ВСУ уволили более 8,5 тыс. кв. км Харьковской области, продвинулись в Херсонской области.

Мы понимаем, что это никак не изменит ситуацию. К тому же они концентрируют все свое внимание именно на этих локациях. Это позволяет нам реализовывать потенциал нашего контрнаступления по другим направлениям. Потому что на этих направлениях у российских оккупантов не хватает сил и средств, которые они концентрируют именно на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - отметил военный обозреватель.

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