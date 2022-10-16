В россии заявили, что НАТО принимает участие в войне, развязанной кремлем против Украины. Именно поэтому проведение "спецоперации" требует от рф "внутренней экономической и иной мобилизации".
Об этом сказал в комментарии российским пропагандистам пресс-секретарь президента рф путина дмитрий песков. Он также добавил, что "операция будет доведена до конца", а "потенциал" россии якобы позволяет ей тягаться с Североатлантическим альянсом.
Песков, продолжая официальную линию кремля, попытался объяснить провалы "второй армии мира" в войне против Украины тем, что на самом деле государство-агрессор якобы воюет не с украинской армией, а с НАТО.
"НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все целепологания. То есть операция продолжается, и она будет доведена до конца", – сказал песков.
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Также пресс-секретарь путина намекнул, что сделанные на днях его "шефом" заявления, что дополнительная мобилизация в рф не планируется, мягко говоря, являются неправдой. Отвечая на вопрос пропагандиста, песков заявил, что из-за якобы вмешательства НАТО воевать россии стало "существенно тяжелее".
"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело – киевский режим, а другое дело – это потенциал НАТО. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", – не моргнув глазом, выдал песков.
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