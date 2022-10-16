Офицер армии государства-агрессора в телефонном разговоре говорит, что воюет "как в каменном веке" и что вместо подкрепления Россия везет на фронт "неподготовленное мясо".

Перехват разговора опубликовал Главное управление разведки.

"Те, которых сейчас наберут (по мобилизации. – Ред.), это просто поедет неподготовленное мясище сюда", – каже офіцер.

Его собеседник отрицает, что мобилизованным обещали месячную подготовку.

Офицер говорит, что "не будет никто никого обучать", и что ему тоже обещали, что будут два месяца учить, а вместо этого и ему, и другим контрактникам, многие из которых "автомат в руках не держали", сократили обучение до одной недели. "Не верьте никому", – советует он собеседнику.

О ЧВК Вагнера он рассказывает, что привезли на фронт "уголовников с трудными сроками" и собираются их "пустить вперед".

Поддержку армии РФ авиацией и артиллерией офицер тоже не видит: "Я говорю: где Грады? Где самолеты? Вообще где все?".

Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.

Также сообщалось, как сейчас выглядит Крымский мост после сильного взрыва - фото со спутника.

Кроме того, Politeka.net писала, что вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.