По данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений.

По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда", – говорится в сообщении.

Путин, аннексия, кремль, оккупанты

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Генштаб также сообщает, что уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским.

"По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области", - говорится в сообщении.

оккупанты, Херсон, российские военные

Напомним, ранее сообщалось, что враг Украины находится в загнаном положении - появилось очередное доказательство.

Также сообщалось, что впервые в плен ВСУ попала женщина.

Кроме того, Politeka.net писала об успехах ВСУ на Херсонщине.