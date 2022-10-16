По данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов
"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений.
По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда", – говорится в сообщении.
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Генштаб также сообщает, что уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским.
"По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что враг Украины находится в загнаном положении - появилось очередное доказательство.
Также сообщалось, что впервые в плен ВСУ попала женщина.
Кроме того, Politeka.net писала об успехах ВСУ на Херсонщине.