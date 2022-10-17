Однако, как увтерждают очевидцы, погибших значительно больше. Также сообщалось о 15 раненых.
Проект независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ ASTRA со ссылкой на одного из выживших военнослужащих сообщает, что конфликт вспыхнул на религиозной почве.
«Началось все с того, что некоторые наши солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что «это священная война», - рассказал собеседник журналистов.
По его словам, таджики ответили Лапину, что священная война это та, когда идет между мусульманами и неверными. Тот ответил, что мол, Аллах трус, если не позволяет воевать за ту страну, за которую дал присягу.
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Очевидец конфликта предполагает, что именно эта фраза задела таджиков. После построения конфликт между мусульманами и русскими через какое-то время, казалось, потух. Однако после того, как все оказались на стрельльбище три таджика, как увтерждается контрактники, развернули свои автоматы и сначала убили Лапина, а потом открыли беспорядочную стрельбу.
«Погибших, которых только я видел — 29 человек. 30-й — это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых — 32», - утверждает военнослужащий, добавив, что некоторых раненых на вертолетах доставили в Белгород.
Добавим, что именно на этом полигоне Западного военного округа в Белгородской области мобилизованные отказывались отправляться на территорию Украины, в город Лиман.
Напомним, оккупанты штурмуют Бахмут и Авдеевку.
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