Стали известный обстоятельства конфликта, в результате которого, в россии на Белгородском полигоне по официальным данным погибли 11 человек.

Однако, как увтерждают очевидцы, погибших значительно больше. Также сообщалось о 15 раненых.

Проект независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ ASTRA со ссылкой на одного из выживших военнослужащих сообщает, что конфликт вспыхнул на религиозной почве.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что «это священная война», - рассказал собеседник журналистов.

По его словам, таджики ответили Лапину, что священная война это та, когда идет между мусульманами и неверными. Тот ответил, что мол, Аллах трус, если не позволяет воевать за ту страну, за которую дал присягу.

Очевидец конфликта предполагает, что именно эта фраза задела таджиков. После построения конфликт между мусульманами и русскими через какое-то время, казалось, потух. Однако после того, как все оказались на стрельльбище три таджика, как увтерждается контрактники, развернули свои автоматы и сначала убили Лапина, а потом открыли беспорядочную стрельбу.

«Погибших, которых только я видел — 29 человек. 30-й — это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых — 32», - утверждает военнослужащий, добавив, что некоторых раненых на вертолетах доставили в Белгород.

Добавим, что именно на этом полигоне Западного военного округа в Белгородской области мобилизованные отказывались отправляться на территорию Украины, в город Лиман.

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