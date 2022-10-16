В минобороны рф сообщили подробности стрельбы на территории одной из воинских частей в Белгородской области.

ЧП произошло 15 октября около 10 часов утра, но в СМИ информация появилась после 21:00.

Согласно официальному заявлению минобороны, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области «двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт».

В минобороны рф говорят, что во время занятия по огневой подготовке с «добровольцами», которых готовятся бросить на войну против Украины, «террористы» обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Двое из тех, кто начал стрельбу, были убиты ответным огнем.

В российском ведомстве заявляют, что в результате стрельбы погибли 11 человек, еще 15 госпитализировали с ранениями разной тяжести. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Как минимум у двоих из них огнестрельные ранения ног, ещё один был ранен в грудь.

В то же многие СМИ, в частности медиа SOTA, пишут о 22 погибших и 16 раненых. По их данным, стреляли три человека, двое из которых были убиты при задержании, а одному удалось скрыться.

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