В случае прорыва украинской границы со стороны Беларуси оккупанты будут пытаться продвигаться вглубь Украины по двум направлениям.

Так, по словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, угроза со стороны Беларуси станет реальной, если из рф начнут прибывать эшелоны с техникой и вооружением,

«Тогда мы будем понимать: вот эти 70 тысяч, какие из них подразделения будут формироваться. 70 тысяч - это два армейских корпуса», - подчеркнул Жданов в эфире 24 Канала.

В случае такого развития событий оккупанты могут выбрать несколько направлений для наступления.

«Одно из них - это направление Луцк - Львов, как я говорил в начале войны, оно остается для них главным, потому что через это направление они смогут остановить поставки техники и вооружения от наших западных партнеров. И второе, не менее важное политически для них направление, - это возобновление наступления на Киев», - сообщил Жданов.

На данный же момент имеющихся сил и средств на территории Беларуси недостаточно.

Напомним, с самого утра 17 октября Киев атакуют иранские дроны-камикадзе.

На данный момент зафиксировано 4 «прилета». Под один из ударов попал жилой дом в Шевченковском районе.

Также сообщалось, что в Беларуси продолжают фиксировать движение эшелонов военной техники.

Кроме того, стали известны подробности расстрела на полигоне в Белгородской области.