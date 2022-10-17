Так, по словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, угроза со стороны Беларуси станет реальной, если из рф начнут прибывать эшелоны с техникой и вооружением,
«Тогда мы будем понимать: вот эти 70 тысяч, какие из них подразделения будут формироваться. 70 тысяч - это два армейских корпуса», - подчеркнул Жданов в эфире 24 Канала.
В случае такого развития событий оккупанты могут выбрать несколько направлений для наступления.
«Одно из них - это направление Луцк - Львов, как я говорил в начале войны, оно остается для них главным, потому что через это направление они смогут остановить поставки техники и вооружения от наших западных партнеров. И второе, не менее важное политически для них направление, - это возобновление наступления на Киев», - сообщил Жданов.
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На данный же момент имеющихся сил и средств на территории Беларуси недостаточно.
Напомним, с самого утра 17 октября Киев атакуют иранские дроны-камикадзе.
На данный момент зафиксировано 4 «прилета». Под один из ударов попал жилой дом в Шевченковском районе.
Также сообщалось, что в Беларуси продолжают фиксировать движение эшелонов военной техники.
Кроме того, стали известны подробности расстрела на полигоне в Белгородской области.