Военные 93-й бригады Вооруженных сил Украины на поле боя под Бахмутом на Донеччине уничтожили самый дорогой танк, который был на вооружении российской армии. Речь идет о Т-90М "Прорыв", который так нахваливали оккупанты и их пропагандисты. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

Он также показал фрагмент видеосюжета, в котором кремлевский пропагандист называет "Прорыв" "гордостью российской армии" и "неуязвимым для ударов".

"Прорыв" – машина, и правда способная прорвать любое оцепление и даже линию фронта. За 20 лет своей эволюции эта самоходная железная крепость прошла революционные этапы обновлений. Благодаря особой защите танк надежен в эксплуатации, а главное – почти неуязвим для ударов благодаря броне", – заявил путинист.

Известно, что стоимость Т-90М "Прорыв" достигает 4,3 млн долларов. Этот танк является модернизацией российского танка Т-90 "Владимир", созданного в конце 80-х – начале 90-х годов. Основными особенностями "Прорыва" стала замена старой башни на новый боевой модуль, оснащенный усовершенствованной системой управления огнем (СУО) "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена, новый автомат зарядки и модернизированная пушка 2А46М-5, а также дистанционно управляемая зенитная установка "УДП Т05БВ-1".

Напомним, Переворот против путина: в ГУР раскрыли, какая на самом деле ситуация в рф, "Во всех структурах...".

Как сообщала Politeka, Люди кричат из-под завалов: иранский дрон ударил по жилому дому в центре Киева, появились кадры.

Также Politeka писала, что "Это два армейских корпуса": цели и направления наступления оккупантов в случае прорыва из Беларуси.