Минувшей ночью над российской столицей взошла красная Луна, которую еще называют «кровавой».

В Сети уже опубликовали зловещие кадры, на которых, в частности, можно увидеть шпили башен Московского Кремля.

Некоторые пользователитсоцсетей увидели в этом зловещий знак для российского лидера и россиян.

«Готовьтесь», «Агония», «Конец Путина», «К астрологу ходить не надо - наступает полный…», «Не к добру это», «В Какой-то книге Проспера Мориме, красная луна очень дурной знак, предвестник кровавых событий», «25 октября будет затмение, причём редкое, 3 дня до, и 3 дня после будут происходить интересные события в это время», "Супер знамение" - комментируют в Сети кадры.

Астрологи в чате есть? Означает ли кровавая Луна смерть кровавого карлика? pic.twitter.com/HqsHaLbJOK — Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 (@vestnikstabilno) October 16, 2022

Добавим, что этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета.

По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Напомним, кто и по какому сценарию может ликвидировать Путина.

Также сообщалось, что были названы цели и направления наступления оккупантов в случае их прорыва из Беларуси.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лия Ахеджакова показала россиянам фото из Киевва после атаки дронов.