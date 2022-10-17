В Сети уже опубликовали зловещие кадры, на которых, в частности, можно увидеть шпили башен Московского Кремля.
Некоторые пользователитсоцсетей увидели в этом зловещий знак для российского лидера и россиян.
«Готовьтесь», «Агония», «Конец Путина», «К астрологу ходить не надо - наступает полный…», «Не к добру это», «В Какой-то книге Проспера Мориме, красная луна очень дурной знак, предвестник кровавых событий», «25 октября будет затмение, причём редкое, 3 дня до, и 3 дня после будут происходить интересные события в это время», "Супер знамение" - комментируют в Сети кадры.
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Добавим, что этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета.
По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.
Напомним, кто и по какому сценарию может ликвидировать Путина.
Также сообщалось, что были названы цели и направления наступления оккупантов в случае их прорыва из Беларуси.
Кроме того, Politeka.net писала, что Лия Ахеджакова показала россиянам фото из Киевва после атаки дронов.