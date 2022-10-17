Китай начал массово поставлять россии бракованные чипы после начала войны против Украины.
Об этом сообщает в своей статье издание «Коммерсант».
Ссылаясь на представителя российского радиоэлектронного рынка, говорится, что ранее доля брака в китайских микросхемах не превышала 2%, а теперь она выросла до 40%.
«Увеличение брака повышает итоговую стоимость российской продукции в два раза и растягивает сроки производства товаров», — отметил источник.
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Топ-менеджер российского производителя электроники добавил, что брак стал чаще встречаться из-за закупки товаров у неавторизованных поставщиков, которые не дают никаких гарантий.
Отмечается, что российские поставщики не имеют технологий проверки как поставщиков, так и их продукции. Поскольку из-за санкций продукция закупается не напрямую у изготовителей, а у посредников, то контроль качества снижается либо не производится вовсе.
Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.
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Кроме того, Politeka.net писала, что вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.