В связи с массивными атаками дронами-камикадзе перед Украиной остро встал вопрос зенитной артиллерии.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, иранские дроны стали серьезной проблемой.

«В принципе можно сказать, что они нашли ключик к нашей ПВО и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелять весь ракетный запас, борясь с дронами, которых, напоминаю, 2 400 штук законтрактовали», - отметил Арестович в беседе с Марком Фейгиным.

По словам советника ОП первая партия дронов составляла 300 штук, вторая - вторая партия намного больше.

Такими темпами, подчеркнул Арестович, даже по 100 в сутки – Украину ждет месяц очень активних налетов.

«Учитывая, что будут определенные перерывы, внимание: 2-3 месяца они могут кошмарить нас в таком режиме как сегодня. Неприятная история. И тут вопрос зенитной арлиллерии очень принципиально встал перед нами», - пояснил представитель ОП.

По предварительным данным, всего по Украине в течение 17 октября было выпущено 62 дрона. Сбить удалось 36.

Однако, есть и другая проблема.

«Мы вынуждены о ней говорить. Заключается она в том, что они очень быстро начали расходовать наш ракетный запас– 68 штук за сутки. Они сегодня запустили дроны, первая волна перенасытила наше ПВО, мы отстрелялись, пошел заряд и в это время они запустили с Каспия 16 ракет. 2 или 3 из них, по-моему, попали, остальные были сбиты», - пояснил Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что ПВО эффективно работает, но ракеты быстро заканчиваются.

«Они не закончатся завтра, но это проблема. И нюанс заключается в том, что ракетами стрелять по дронам – это в принципе дурная вещь, нам нужна зенитная артиллерия», - пояснил советник Офиса президента.

Добавим, тем временем появилась информация, что в Пентагоне учтут российские атаки дронами-камикадзе при планировании военной помощи Украине.

Так, CNN сообщает, что массовое использование беспилотников россией сыграет роль при обсуждении передачи Украине систем ПВО, которые являются наибольшей потребностью Киева на данном этапе войны.

Напомним, в результате атаки дрона-камикадзе на жилой дом в Киеве погибли 4 человека. Среди жертв также молодая семейная пара – погибшая девушка была на шестом месяце беременности.

Также сообщалось, что Украина готовит ответ на иранские "мопеды".

Кроме того, Politeka.net писала о проблемах с дронами у оккупантов.