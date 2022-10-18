Число погибших в результате крушения Су-34 в российском Ейске увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщают российские СМИ. Среди жертв трое детей.

19 человек получили ранения.

Напомним ранее было известно о нескольких погибиших, потом количество жертв возросло до шести.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в жилом квартале вечером 17 октября. За падением последовала серия взрывов, огонь перекинулся на высотку. В одном из подъездов произошло обрушение перекрытий с девятого по пятый этажи. Всего в доме проживают порядка 600 человек.

В российском Министерстве обороны заявили, что разбился Су-34, который якобы выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Подчеркнем, что Ейск находится на противоположном берегу Таганрогского залива (Азовское море) от оккупированного Мариуполя. Существует предположение, что самолет летел, чтобы «бомбить Украину».

"Бомбардировщик Су-34 с полной заправской топлива и снарядов вылетел с аэродрома Ейск в Краснодарском крае, вероятно, для нанесения удара по Украине. Однако после взлёта у самолёта возникла неисправность когда самолёт летел над жилым массивом Ейска. Вместо того, чтобы отвернуть бомбардировщик в сторону от жилых домов, российский лётчик решил спасти только свою жизнь и катапультировался, не предприняв попытки отвернуть, и бросил свой самолёт прямо на многоквартирный дом. Дом пылает, рвутся боеприпасы, погибло не менее 10 человек, доступа ко всем пылающим квартирам до сих пор нет. А пилот спокойно приземлился на парашюте, хорошо заметном на фото. Спас свою шкуру, а что там с другими - неважно", - написал украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Напомним, из-за иранских дронов-камикадзе у Украины появилась еще одна серьезная проблема.

Также сообщалось, что в результате атаки дрона на многоэтажку в Киеве погибли 4 человека.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина готовит ответ на иранские "мопеды".