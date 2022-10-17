"На жилой дом в Ейске Краснодарского края РФ упал военный самолет, сообщают местные Телеграм-каналы. Подробности пока неизвестны", - отмечено в сообщении.

Также кадрами пожара опубликовал тг-канал "УНИАН".

Отмечено, что самолетом оказался истребитель Су-34. Единая диспетческая служба Ейска подвердила информацию о падении. Минобороны россии пока не комментировало ситуацию.