Как пишет Politeka.net, в городе Ейск, Краснодарский край, военный самолет упал на многоэтажку. Кадры с места трагедии опубликовала тг-канал "Молния".
"На жилой дом в Ейске Краснодарского края РФ упал военный самолет, сообщают местные Телеграм-каналы. Подробности пока неизвестны", - отмечено в сообщении.
Отмечено, что самолетом оказался истребитель Су-34. Единая диспетческая служба Ейска подвердила информацию о падении. Минобороны россии пока не комментировало ситуацию.
Отмечено, что самолетом оказался истребитель Су-34. Единая диспетческая служба Ейска подвердила информацию о падении. Минобороны россии пока не комментировало ситуацию.
Также кадрами пожара опубликовал тг-канал "УНИАН".
"Упавшим на жилой дом в Ейске военным самолётом был Су-34", - отмечено было в сообщении.
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