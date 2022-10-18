Об этом заявил бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, комментируя новую масштабную атаку оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры утром 18 октября.
Напомним, серия взрывов прогремела в Днепре, Харькове, Житомире, Киеве и других городах. Украинцев предупредили о возможных масштабных отключения электричества.
По словам Березы, цель таких атак одна - создать такие дискомфортные условия, при которых украинский народ попросит мира.
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«В Кремле реально считают, что отсутствие света и тепла заставят нас забыть о массовой резне в Буче, о бомбежках Харькова, Мариуполя, Николаева, Винницы, Краматорска, Кременчуге, Никополя, Одессы, Белой Церкви, Львова, Ирпеня, Киева и других городов Украины. Они не понимают, что мы не простим им Еленовку. Мы не отсупимся после того, как свои жизни на войне отдали сыновья и дочери Украины. Мы помним чьи бомбы и пули забрали жизни детей и кто принёс войну в Украину в 2014 году. И мы хотим не мира, а Победу», - подчеркнул Береза.
Также политик предположил, что «деменции Путина» не дают ему понять главного – такие испытания делают украинский народ лишь злее.
«Мы ещё больше хотим увидеть разгром и гибель нашего врага, а значит мы будем прилагать максимум усилий для достижения результата. Мы не будем просить власть пойти на переговоры о капитуляции Украины, но мы приложим все усилия для уничтожения российского Рейха. Карфаген должен быть разрушен. Рашизм должен быть уничтожен. Украина победит. Я это знаю», - уверен Береза.
Напомним, названы возможные сроки нового наступления на Киев.
Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.