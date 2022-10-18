Пленный российский зэк в очередной раз подтвердил тот факт, что для российского военного руководства люди – это пушечное мясо. Так, в СБУ показали допрос одного из уголовников, повоевавших в Украине всего 2 дня.

Оккупант рассказал, что его и других зэков вербовал лично глава частной военной компании "Вагнер" и так называемый "повар" путина пригожин, утверждая, что воевать они будут бок-о-бок с "опытными" бойцами.

Однако позже зэк все же понял, что единственный шанс выжить для него – сдаться в плен ВСУ. Пленный рассказал, что во время вербовки глава ЧВК обещал уголовникам помочь "смыть грехи" кровью и получить таким образом "чистые" документы. Однако вопреки обещаниям их бросают на передовую, как пушечное мясо.

Отметим, ранее в Министерстве обороны Украины раскрыли, какую цель Кремль поставил перед оккупантами. Так, россияне продолжают попытки выйти на административную границу Донецкой области, тяжелейшие бои продолжаются. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, ВСУ сдерживают российских захватчиков и не дают им продвинуться дальше.

"Россияне установили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницы Донбасса. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", - сообщила Маляр.

Напомним, Обстрел украинских электростанций, чего на самом деле добивается Кремль: "Они не понимают…".

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