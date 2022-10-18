В українському МЗС закликали Іран не постачати росії зброєю і пригрозили відповідальністю

У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран припинити постачати російським окупантам зброю для бойових дій в Україні та погрожували міжнародною відповідальністю за співучасть в агресії. Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на офіційному сайті відомства.

У МЗС наголосили, що лише за тиждень росія завдала сотні ударів іранськими безпілотниками по цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі України. Терористичні акти рф та вбивства українців роблять Іран співучасниками агресії проти України.

"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. Інакше Іран і його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що глава МЗС Дмитро Кулеба вже звернувся до країн ЄС з проханням накласти санкції на Іран через постачання рф безпілотників.

"Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої ​​актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати росії балістичні ракети "земля-земля" для їх використання у війні проти України. Україна вживатиме всіх доступних заходів для захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії" у рамках здійснення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", — йдеться у заяві українського МЗС.

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